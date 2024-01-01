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Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнз 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
26 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 26 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
Канада Патрик Руа
Канада Род Бриндамор
История личных встреч
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 4Каролина Харрикейнз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
29.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 6-й матч Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТКаролина Харрикейнз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Каролина Харрикейнз2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
23.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Нью-Йорк Айлендерс2 : 5Каролина Харрикейнз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Нью-Йорк Айлендерс5 : 1Каролина Харрикейнз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
18.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 4
16.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БНью-Йорк Айлендерс
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Каролина Харрикейнз5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Каролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
17.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Каролина Харрикейнз
15.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Каролина Харрикейнз
13.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Каролина Харрикейнз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 26.0427.0430.0402.0504.05
2
0
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 28.0430.0402.0504.05
2
1
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ26.0428.0429.0401.0504.05
2
0
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 27.0429.0401.0503.0505.05
2
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 27.0428.0430.0402.0504.05
1
1
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 27.0429.0430.0403.0505.05
1
1
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 28.0429.0401.0503.0505.05
0
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ27.0429.0401.0503.0505.05
1
1

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