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«Реал» заинтересован в трансфере Погба в качестве свободного агента

Дата публикации: 14-10-2021

«Реал» хочет заполучить Поля Погба. При этом мадридцы не планируют тратить деньги на трансфер француза. Клуб намерен дождаться окончания сезона, чтобы подписать полузащитника на правах свободного агента. Об это пишет «Diario AS».

Ранее о ситуации с будущим Погба высказался Мино Райола, работающий с французом. Агент заметил, что его клиент может вернуться в Турин. Контракт хавбека с «Манчестер Юнайтед» завершается ближайшим летом. Как сложится карьера 28-летнего футболиста в дальнейшем, пока неизвестно.

Напомним, в 2012-2016 годах Поль защищал цвета «Ювентуса», после чего перебрался на «Олд Траффорд». Трансфер обошелся «манкунианцам» в 105 000 000 евро.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба отыграл 7 встреч, в которых сумел отличиться 7 ассистами.

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