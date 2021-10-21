Райола проведет переговоры с «Барселоной» по трансферу де Лигта
Дата публикации: 21-10-2021
Маттейса де Лигта не устраивает его положение в «Ювентусе». По завершении сезона 22-летний голландец хочет поменять команду.
Защитник может перебраться в «Барселону». Каталонцы рассматривали его трансфер в 2019 году, но в итоге де Лигт оказался в «Ювентусе». По данным Sport.es, от лица футболиста сборной Нидерландов вести переговоры с «блаугранас» по возможному переходу будет Мино Райола.
Срок действия соглашения центрбека с туринской командой истекает в 2024 году. Контракт де Лигта предусматривает возможность выкупа. Заполучить игрока потенциальный покупатель сможет за 150 000 000 евро.
В сезоне 2021/22 на счету Маттейса 8 игр в составе «бьянконери» (1 забитый мяч).
Авторитетный сайт Transfermarkt.de оценивает де Лигта в 70 млн евро.