«Реал» проявляет интерес к Кессье

Дата публикации: 10-11-2021

«Реалу» интересен вариант с подписанием Франка Кессье, защищающего цвета «Милана». Информацию разместил ресурс «El Nacional».



Соглашение полузащитника с «россонери» истекает ближайшим летом, потому уже в январе ивуариец сможет вести переговоры с другими командами. Этим и намерены воспользоваться мадридцы. Если сторонам удастся договориться, то Кессье станет игроком «Реала» по окончании сезона.



Среди других претендентов на 24-летнего хавбека значатся «ПСЖ», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».



Кессье выступает в составе итальянского гранда с лета 2019 года. В сезоне 21/22 на счету футболиста 12 матчей с 2 голами.



Рыночная стоимость Франка – 55 млн евро (согласно «Transfermarkt»).