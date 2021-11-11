Вингер киевского «Динамо»: раз говорят об интересе «Ман Сити», значит я заслужил там быть

Дата публикации: 11-11-2021

Самба Диалло, выступающий за киевское «Динамо», прокомментировал новость, касающуюся интереса к его персоне со стороны действующего чемпиона Англии.



«Не могу сказать, делал ли «Манчестер Сити» предложение. Конкретно мне ничего не поступало, но я слышал, как игроки молодежного состава говорили о том, что меня хочет приобрести именно этот клуб.



Если вариант с «Сити» окажется правдой, то я конечно же соглашусь. У меня всегда такой настрой. Я уверен, что где бы мне не пришлось выступать, я смогу завоевать место в составе. Опять же, если меня связывают с «МС», видимо, я доказал, что достоин там быть», - цитирует вингера ресурс «Sportarena».



Диалло стал игроком «Динамо» в августе 2021 года. В его активе 4 встречи в Юношеской лиге УЕФА, в которых он отметился 5 забитыми мячами.