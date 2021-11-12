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Карвалью может перейти в «Ливерпуль»

Дата публикации: 12-11-2021

Фабиу Карвалью, права на которого принадлежат «Фулхэму», может продолжить карьеру в «Ливерпуле» (источник – «Daily Mail»).

Жорже Мендеш, работающий с хавбеком, пытался пристроить своего клиента в «Реал» и «Барселону», но не преуспел. Теперь агент предложил услуги 19-летнего футболиста «мерсисайдцам». Мендеш, также занимающийся делами Рубена Диаша и Криштиану Роналду, считает, что у Фабиу большое будущее.

Карвалью, начинавший обучаться футболу в академии «Бенфики», в 12-летнем возрасте перебрался в Англию. С 2014 года он находится в структуре «Фулхэма». Его дебют в основе клуба состоялся в 2020 году.

В сезоне 21/22 в 7 играх Чемпионшипа Карвалью отличился 3 раза и отдал 1 голевой пас. Ценник на него равняется 0,25 млн евро (Transfermarkt.de).

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