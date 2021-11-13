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«Ньюкасл» хочет подписать Рабьо

Дата публикации: 13-11-2021

«Ньюкасл» нацелился на Адриена Рабьо. Источник информации – «Tuttosport».

Англичане намерены оформить переход 26-летнего хавбека «Ювентуса» уже зимой. О сумме трансфера не сообщается. Рыночная стоимость 26-летнего француза равняется 30 млн евро (согласно оценке экспертов «Transfermarkt»).

Рабьо, являющийся воспитанником клуба «Кретей», перебрался в «Ювентус» летом 2019 года. До этого он играл в составе «ПСЖ» и «Тулузы». Также на его счету 22 поединка за французскую сборную.

В сезоне 21/22 в активе полузащитника 11 матчей, в которых он сделал 1 результативный пас. Всего в составе итальянского гранда Адриен провел 95 встреч (6 забитых мячей, 5 голевых передач).

Срок действия его контракта с «бьянконери» ограничен июнем 2023 года.

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