В «Интернасьонале» прокомментировали интерес «Зенита» к Алберто

Дата публикации: 19-12-2021

В «Интернасьонале» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Юри Алберто, ранее появившиеся в СМИ. Возможный переход прокомментировал Эмилио Папалео Зин, занимающий должность вице-президента бразильской команды.



«По Юри Алберто у нас пока нет ни одного запроса», - сообщил «СЭ» Папалео.



14-го декабря ресурс «UOL» разместил информацию о том, что «Зениту» интересен трансфер 20-летнего нападающего. За Алберто петербуржцы предложили 14 млн евро, не считая бонусов.



При этом Goal.com сообщил, что в «Интернасьонале» своего игрока оценили в 25 млн евро.



В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии в активе Алберто 12 забитых мячей и 3 ассиста в 33 играх.