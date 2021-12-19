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В «Интернасьонале» прокомментировали интерес «Зенита» к Алберто

Дата публикации: 19-12-2021

В «Интернасьонале» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Юри Алберто, ранее появившиеся в СМИ. Возможный переход прокомментировал Эмилио Папалео Зин, занимающий должность вице-президента бразильской команды.

«По Юри Алберто у нас пока нет ни одного запроса», - сообщил «СЭ» Папалео.

14-го декабря ресурс «UOL» разместил информацию о том, что «Зениту» интересен трансфер 20-летнего нападающего. За Алберто петербуржцы предложили 14 млн евро, не считая бонусов.

При этом Goal.com сообщил, что в «Интернасьонале» своего игрока оценили в 25 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии в активе Алберто 12 забитых мячей и 3 ассиста в 33 играх.

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