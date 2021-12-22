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«Ньюкасл» хочет приобрести Джеко

Дата публикации: 22-12-2021

Издание «Daily Mail» утверждает, что «Ньюкасл» нацелился на Эдина Джеко. «Сороки» планируют подписать нападающего «Интера» в ближайшее трансферное окно и готовы серьезно потратиться на эту сделку.

Однако вероятность перехода невелика, поскольку миланцы, владеющие правами на игрока, вряд ли согласятся расстаться с ним. Джеко, пополнивший состав «Интера» минувшим летом в качестве свободного агента, отлично вписался в игру команды.

В текущем сезоне босниец выходил на поле в футболке «нерадзурри» в 23 встречах, в которых отличился 11 раз и сделал 4 голевые передачи.

Соглашение 35-летнего форварда с «Интером» действует до июня 2023 года. Transfermarkt.de оценивает Джеко в 32 млн евро.

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