«Ньюкасл» хочет приобрести Джеко

Дата публикации: 22-12-2021

Издание «Daily Mail» утверждает, что «Ньюкасл» нацелился на Эдина Джеко. «Сороки» планируют подписать нападающего «Интера» в ближайшее трансферное окно и готовы серьезно потратиться на эту сделку.



Однако вероятность перехода невелика, поскольку миланцы, владеющие правами на игрока, вряд ли согласятся расстаться с ним. Джеко, пополнивший состав «Интера» минувшим летом в качестве свободного агента, отлично вписался в игру команды.



В текущем сезоне босниец выходил на поле в футболке «нерадзурри» в 23 встречах, в которых отличился 11 раз и сделал 4 голевые передачи.



Соглашение 35-летнего форварда с «Интером» действует до июня 2023 года. Transfermarkt.de оценивает Джеко в 32 млн евро.