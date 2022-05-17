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Тренер «Порту» Консейсау попал в сферу интересов «ПСЖ»

Дата публикации: 17-05-2022

«Footmercato» утверждает, что «ПСЖ» проявляет интерес к Сержиу Консейсау, возглавляющему «Порту». Спортивный директор парижской команды Леонардо уже беседовал с португальцем.

При этом отмечается, что для «Пари Сен-Жермен» Консейсау не значится первым в списке кандидатов на пост тренера.

Парижане проявляют интерес к Зинедину Зидану, Тьяго Мотте, возглавляющему «Специю», Йоахиму Леву и Антонио Конте, работающему с «Тоттенхэмом». Приоритетом для «красно-синих» является бывший наставник «Реала», но Зидан пока не спешит принимать предложение.

Консейсау связан контрактом с «Порту» до 2024 года. В соглашении со специалистом прописаны отступные, которые составляют 10 млн евро.

Неделей ранее «Порту», возглавляемый Консейсау, завоевал чемпионский титул в Португалии.

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