Тренер «Порту» Консейсау попал в сферу интересов «ПСЖ»

Дата публикации: 17-05-2022

«Footmercato» утверждает, что «ПСЖ» проявляет интерес к Сержиу Консейсау, возглавляющему «Порту». Спортивный директор парижской команды Леонардо уже беседовал с португальцем.



При этом отмечается, что для «Пари Сен-Жермен» Консейсау не значится первым в списке кандидатов на пост тренера.



Парижане проявляют интерес к Зинедину Зидану, Тьяго Мотте, возглавляющему «Специю», Йоахиму Леву и Антонио Конте, работающему с «Тоттенхэмом». Приоритетом для «красно-синих» является бывший наставник «Реала», но Зидан пока не спешит принимать предложение.



Консейсау связан контрактом с «Порту» до 2024 года. В соглашении со специалистом прописаны отступные, которые составляют 10 млн евро.



Неделей ранее «Порту», возглавляемый Консейсау, завоевал чемпионский титул в Португалии.