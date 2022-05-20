Агент Вендела не уверен, что футболист останется в «Зените»

Дата публикации: 20-05-2022

Тьяго Рибейро, работающий с Венделом, дал комментарии относительно возможного ухода хавбека из «Зенита» по окончании сезона.



«Рано обсуждать это, мы по-прежнему наблюдаем за развитием ситуации. Какая-то определенность появится позднее», - сообщил агент изданию «РБ-Спорт».



Ранее СМИ писали, что у Вендела есть предложения от испанских команд.



«Зенит» выкупил права на 24-летнего полузащитника осенью 2020 года, заплатив за него «Спортингу» 20 млн евро. В сезоне 2021/2022 бразилец выходил на поле в составе петербургского клуба в 35 встречах, отметившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.



Вендел связан контрактом с «Зенитом» до лета 2025 года. Transfermarkt.de оценивает хавбека в 19 миллионов евро.