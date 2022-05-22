«Лацио» нацелился на подписание Весино

Дата публикации: 22-05-2022

Матиас Весино может оказаться в другом клубе Серии А.



Игрок миланского «Интернационале» и сборной Уругвая попал в сферу интересов «Лацио». Римляне предложили хавбеку контракт на три года с зарплатой в 1,8 млн евро за сезон. Такими сведениями поделился Николо Скира.



Действующее соглашение футболиста с «нерадзурри» актуально до конца этого сезона, так что Весино может перебраться в «Лацио» бесплатно.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии 30-летний Весино поучаствовал в 17 матчах (363 минуты). В них он стал автором одного забитого гола.



Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в подписании Генриха Мхитаряна, выступающего за «Рому».