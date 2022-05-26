Бастони может оказаться в «Челси»

Дата публикации: 26-05-2022

По окончании сезона Алессандро Бастони может присоединиться к «Челси». Ранее ряд источников сообщали, что «Интер», владеющий правами на защитника, может продать его, чтобы улучшить свое финансовое положение.



Издание «La Repubblica» пишет, что в числе претендентов на Бастони значится «Челси». Летом лондонцам будет необходимо усиление в линию обороны, поскольку команду покинут Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер.



Интерес к Бастони также проявляет «Тоттенхэм», возглавляемый Антонио Конте. Итальянский специалист ранее работал с защитником в составе «Интера».



В сезоне 21/22 на счету Бастони 31 игра в Серии А (1 забитый мяч, 3 голевые передачи). Transfermarkt.de оценивает 23-летнего футболиста в 60 млн евро.