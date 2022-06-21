«Наполи» планирует продать трех футболистов основы за 80 млн евро

Дата публикации: 21-06-2022

По данным ресурса «Il Mattino», неаполитанцы хотят выставить на трансфер Маттео Политано, Фабиана Руиса и Диего Демме. На их продаже клуб надеется заработать 80 миллионов евро.



Источник сообщает, что Руис уже оповестил боссов «Наполи» о намерении уйти из клуба в летнее межсезонье. Экрем Конур ранее писал об интересе к нему со стороны «МЮ» и «Арсенала». Испанец связан контрактом с «Наполи» до лета 2023 года. Ценник на него равняется 55 млн евро (Transfermarkt.de).



Соглашения Политано и Демме действуют еще 2 года. В услугах немца заинтересована «Валенсия», в трансфере итальянца – «Милан».



В качестве замены ушедшим игрокам «партенопейцы» рассматривают Деулофеу из «Удинезе», Бернардески, выступающего за «Ювентус», и Барака из «Вероны».