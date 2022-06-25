«Фиорентина» подпишет защитника «Шахтера» за 14 млн евро

Дата публикации: 25-06-2022

Додо, контракт которого принадлежит «Шахтеру», по всей видимости, переедет в Италию. Подписать флангового защитника намерена «Фиорентина». Об этом на своем сайте сообщил Джанлука Ди Марцио.



Журналист добавил, что первый этап переговоров между клубами состоялся на прошлой неделе. В настоящий момент «фиалки» близки к приобретению 23-летнего бразильца. Итальянцы хотят закрыть сделку максимально быстро и предлагают донецкой команде за футболиста 14 000 000 евро.



В «Шахтер» Додо перебрался зимой 2018 года из «Куритибы». За его трансфер «горняки» заплатили 2 млн евро. С момента перехода Додо провел за «Шахтер» 97 поединков, в которых отметился 5 забитыми мячами и 17 ассистами.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает бразильского исполнителя в 20 млн евро.