«Marca» оценила прибыль «ПСЖ» от покупки Месси в 700 млн евро за год

Дата публикации: 25-06-2022

Издание «Marca» раскрыло размер прибыли, которую принес «Пари Сен-Жермен» переход Лионеля Месси. Форвард, не показавший в парижской команде высокой результативности, помог заработать клубу за год порядка 700 000 000 евро. Благодаря трансферу французский гранд заключил 9 новых соглашений со спонсорами, в числе которых значились Crypto.com и «Dior».



Токен «красно-синих» с появлением слухов о переезде Месси во Францию всего за 4 дня после расставания нападающего с «Барселоной» прибавил в стоимости 137%.



«ПСЖ» удалось продать свыше 1 млн футболок, причем на 60% из них значились фамилия и номер Месси. «Мы не в силах удовлетворить спрос на футболки аргентинца», - ранее сообщил глава клуба по партнерству.



Число подписчиков парижан в соцсетях с приходом Месси выросло на 15 миллионов.