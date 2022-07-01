01:44 ()
Свернуть список

«Челси» готовит предложение по Аке

Дата публикации: 01-07-2022

«Челси» не прекращает поиски игрока в оборонительную линию.

Football.london пишет, что «аристократы» хотят вернуть в команду защитника «Манчестер Сити» Натан Аке.

Источник утверждает, что лондонцы готовы предложить голландскому исполнителю около 30 миллионов фунтов (35 млн евро), однако «Сити» хочет получить за футболиста около 50 (~ € 58 млн).

Отметим, что покинувший клуб в 2017 году воспитанник «Челси» не является основным выбором тренерского штаба Хосепа Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Аке провел за «горожан» 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил три гола.

Напомним, ранее стало известно, что «Челси» интересуется Преснелем Киммпембе.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close