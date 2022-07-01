«Челси» готовит предложение по Аке

Дата публикации: 01-07-2022

«Челси» не прекращает поиски игрока в оборонительную линию.



Football.london пишет, что «аристократы» хотят вернуть в команду защитника «Манчестер Сити» Натан Аке.



Источник утверждает, что лондонцы готовы предложить голландскому исполнителю около 30 миллионов фунтов (35 млн евро), однако «Сити» хочет получить за футболиста около 50 (~ € 58 млн).



Отметим, что покинувший клуб в 2017 году воспитанник «Челси» не является основным выбором тренерского штаба Хосепа Гвардиолы.



В сезоне-2021/22 Аке провел за «горожан» 26 матчей во всех соревнованиях, в которых забил три гола.



Напомним, ранее стало известно, что «Челси» интересуется Преснелем Киммпембе.