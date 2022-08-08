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Гедеш перешел в «Вулверхэмптон»

Дата публикации: 08-08-2022

Вингер «Валенсии» и сборной Португалии Гонсалу Гедеш стал игроком «Вулверхэмптона». Информацией поделился официальный сайт испанского клуба.

«Летучие мыши» не разглашают сумму трансфера, но по информации «Transfermarkt» португалец стоил «волкам» 32,6 миллиона евро. Сделка рассчитана до 30 июня 2027 года.

Гедеш перебрался в состав «Валенсии» в 2017 году из «Пари Сен-Жермен» на правах арендного соглашения. Спустя год поставил подпись под полноценным контрактом с клубом. С тех пор он провел 198 игр во всех соревнованиях, забив 40 голов и отдав 32 голевых паса.

Напомним, что «Вулверхэмптон» также ведет переговоры с «Челси» по нападающему Миши Батшуайи.

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