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«Милан» не оставляет попыток подписать Онану из «Бордо»

Дата публикации: 15-08-2022

«Милан» по-прежнему надеется заполучить Жана Онану, правами на которого владеет «Бордо». Интерес к камерунцу итальянский клуб начал проявлять после ухода Франка Кесси.

Ресурс «RMC Sport» утверждает, что «россонери» направили французской команде новый запрос по хавбеку. В качестве компенсации за него в «Милане» готовы выложить 9 млн евро. Сам Онана активно ищет себе новый клуб, поскольку не хочет выступать во французской Лиге 2, куда его команда вылетела по итогам прошлого сезона.

Контракт опорника с «Бордо» рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость Онаны составляет 5 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).

По данным портала «MilanNews», чтобы закрыть сделку, «Милан» рассчитывает использовать связи с «Бордо», возникшие при оформлении перехода Ясина Адли.

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