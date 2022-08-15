«Милан» не оставляет попыток подписать Онану из «Бордо»

Дата публикации: 15-08-2022

«Милан» по-прежнему надеется заполучить Жана Онану, правами на которого владеет «Бордо». Интерес к камерунцу итальянский клуб начал проявлять после ухода Франка Кесси.



Ресурс «RMC Sport» утверждает, что «россонери» направили французской команде новый запрос по хавбеку. В качестве компенсации за него в «Милане» готовы выложить 9 млн евро. Сам Онана активно ищет себе новый клуб, поскольку не хочет выступать во французской Лиге 2, куда его команда вылетела по итогам прошлого сезона.



Контракт опорника с «Бордо» рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость Онаны составляет 5 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



По данным портала «MilanNews», чтобы закрыть сделку, «Милан» рассчитывает использовать связи с «Бордо», возникшие при оформлении перехода Ясина Адли.