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Защитник «Црвены Звезды» Эракович – приоритетная трансферная цель «Зенита»

Дата публикации: 24-11-2022

Издание «РБ Спорт» утверждает, что Страхиня Эракович будет одной из главных зимних трансферных целей «Зенита».

Правами на 21-летнего защитника владеет «Црвена Звезда», воспитанником которой он является. В текущем сезоне на счету серба 2 голевых паса в 27 играх за клуб. Его контракт с «красно-белыми» истекает в июне 2026 года.

Переход Эраковича в «Зенит» мог состояться минувшим летом, но сделка сорвалась. Отмечается, что «Црвена Звезда» намерена получить за своего подопечного порядка 14 млн евро. Однако после ЧМ-2022, куда футболист отправился в составе национальной команды, ценник на него может заметно увеличиться.

На данный момент рыночная стоимость Эраковича составляет 7 миллионов евро (по версии Transfermarkt.de).

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