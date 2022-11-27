Топ-клуб АПЛ хочет подписать Паредеса

Дата публикации: 27-11-2022

«Football.london» сообщает об интересе «Арсенала» к Леандро Паредесу, правами на которого владеет «Пари Сен-Жермен».



Российским болельщикам аргентинец знаком по выступлениям за петербургский «Зенит», который он покинул в январе 2019 года, перебравшись в парижскую команду. Текущий сезон Паредес проводит в «Ювентусе», арендовавшем 28-летнего полузащитника до лета 2023 года. На счету футболиста 9 встреч в Серии А (без результативных действий) и 4 поединка в ЛЧ (1 ассист).



Срок действия контракта Паредеса с «красно-синими» ограничен июнем 2024 года. Рыночный ценник на Леандро равняется 15 000 000 евро.



За аргентинскую сборную Паредес провел 47 игр, в том числе 1 матч на ЧМ-2022 (4 гола).