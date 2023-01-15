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«Краснодар» подписал контракт с Мозесом Кобнаном Дэвидом

Дата публикации: 15-01-2023

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о заключении договора с Мозесом Кобнаном Дэвидом. Трудовые отношения с нигерийцем будут рассчитаны до лета 2026 года. Медицинский осмотр форварда в ОАЭ завершился удачно. В «Краснодаре» Дэвид выбрал себе 90-й номер.

Ранее сообщалось, что трансфер 20-летнего футболиста обойдется «быкам» в 1 млн евро.

На профессиональном уровне Дэвид дебютировал в словацком чемпионате в начале 2022 года. Минувшим летом нигериец в ранге свободного агента перешел в «Железьярне Подбрезова». В новой команде он отличился 14 раз и отдал 2 результативные передачи в 21 встрече.

Рыночный ценник на Мойзеса равняется 400 000 евро (данные с сайта Transfermarkt.de).

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