«Краснодар» подписал контракт с Мозесом Кобнаном Дэвидом

Дата публикации: 15-01-2023

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о заключении договора с Мозесом Кобнаном Дэвидом. Трудовые отношения с нигерийцем будут рассчитаны до лета 2026 года. Медицинский осмотр форварда в ОАЭ завершился удачно. В «Краснодаре» Дэвид выбрал себе 90-й номер.



Ранее сообщалось, что трансфер 20-летнего футболиста обойдется «быкам» в 1 млн евро.



На профессиональном уровне Дэвид дебютировал в словацком чемпионате в начале 2022 года. Минувшим летом нигериец в ранге свободного агента перешел в «Железьярне Подбрезова». В новой команде он отличился 14 раз и отдал 2 результативные передачи в 21 встрече.



Рыночный ценник на Мойзеса равняется 400 000 евро (данные с сайта Transfermarkt.de).