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Анчелотти хочет видеть в «Реале» Локателли

Дата публикации: 29-01-2023

Мануэль Локателли может стать игроком «Реала». На подписании хавбека «Ювентуса» настаивает Карло Анчелотти, тренирующий мадридцев. Информацией поделился ресурс «Calciomercatoweb».

Сообщается, что в качестве компенсации за опорника «Реал» намерен предложить туринцам денежную выплату и Дани Себальоса.

Локателли пополнил состав «Ювентуса» в 2021 году. При этом правами на него владеет «Сассуоло». За туринцев Мануэль играет в рамках арендного соглашения, включающего обязательство по выкупу при выполнении определенных показателей по завершении текущего сезона.

За 25-летнего исполнителя «бьянконери» придется заплатить 25 000 000 евро в течение 3 лет. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 12,5 млн евро.

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