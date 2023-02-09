«Арсенал» является главным претендентом на Милинковича-Савича из «Лацио»

Дата публикации: 09-02-2023

«Сorriere dello Sport» пишет, что «Арсенал» попытается подписать Сергея Милинковича-Савича, выступающего за «Лацио». Именно «пушкари» считаются основными претендентами на хавбека. Сам серб согласен стать игроком лондонской команды.



С «Лацио» Милинковича-Савича связывает еще 1 год контракта. С учетом данных обстоятельств римляне вполне могут рассмотреть его трансфер по окончании сезона. В своем составе полузащитника также хочет видеть «Ювентус».



«Джаллоросси» подписали Милинковича-Савича в 2015 году, выкупив права на него у «Генка» за 12 000 000 евро. В сезоне 2022/2023 на счету 27-летнего серба 6 голов и 8 ассистов в 27 встречах за «Лацио».



Ценник на футболиста составляет 60 млн евро («Transfermarkt»).