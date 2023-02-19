«Челси» хочет, чтобы Джеймс в будущем стал капитаном клуба

Дата публикации: 19-02-2023

«The Telegraph» информирует, что в «Челси» рассчитывают на Риса Джеймса и видят в нем будущего капитана команды.



Лондонцы уверены, что после ухода Сесара Аспиликуэты, с которым клуб может попрощаться уже по окончании сезона, именно Джеймс станет его преемником в роли капитана. Тьяго Силва, являющийся вице-капитаном «синих», пролонгировал трудовые отношения с клубом до лета 2024 года, но по завершении контракта он, вероятно, уйдет из команды. В «Челси» считают, что Джеймс сможет стать новым капитаном лондонцев в течение 1-1,5 года.



Защитник воспитывался в академии «аристократов». В текущем сезоне в активе Джеймса 15 игр (2 забитых мяча, 2 ассиста). Его соглашение с командой Грэма Поттера рассчитано до середины 2028 года.