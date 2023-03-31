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Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира на данный момент

Дата публикации: 31-03-2023

Издание «L’Equipe» разместило список наиболее высокооплачиваемых тренеров.

Лидером рейтинга с заметным отрывом стал Диего Симеоне, работающий с «Атлетико». За сезон наставник «матрасников» получает 29,8 млн фунтов.

Далее расположился Хосеп Гвардиола. Испанец, возглавляющий «Манчестер Сити», ежегодно получает 19,7 млн фунтов. Третьим стал Юрген Клопп, являющийся наставником «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» платят немецкому специалисту 15,7 млн фунтов в год.

На 4-й строчке расположился Грэм Поттер, сменивший Томаса Тухеля на тренерском мостике «Челси». Его зарплата составляет 11,8 млн евро за сезон. Замкнул топ-5 рулевой «Ювентуса». Массимилиано Аллегри ежегодно получает 11,29 млн фунтов.

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