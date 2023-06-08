Беллингем перешел в мадридский «Реал»

Дата публикации: 08-06-2023

«Реал» подписал Джуда Беллингема. Информация появилась на сайте дортмундской «Боруссии», ранее владевшей правами на полузащитника.



За английского хавбека «сливочные» выложили 103 млн евро. Также «Боруссия» может получить 30% стоимости в формате бонусных выплат. Соглашение Беллингема с мадридцами рассчитано до лета 2029 года.



Ранее СМИ писали, что трансфер англичанина станет одним из наиболее знаковых в истории «Реала» и «Боруссии». Также сообщалось, что хавбек уже попрощался с партнерами по клубу.



За «шмелей» Беллингем выступал с июля 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста 42 встречи за «Боруссию» (14 голов, 7 результативных передач).



Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Англии в 120 000 000 евро.