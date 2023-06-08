12:23 ()
Свернуть список

Беллингем перешел в мадридский «Реал»

Дата публикации: 08-06-2023

«Реал» подписал Джуда Беллингема. Информация появилась на сайте дортмундской «Боруссии», ранее владевшей правами на полузащитника.

За английского хавбека «сливочные» выложили 103 млн евро. Также «Боруссия» может получить 30% стоимости в формате бонусных выплат. Соглашение Беллингема с мадридцами рассчитано до лета 2029 года.

Ранее СМИ писали, что трансфер англичанина станет одним из наиболее знаковых в истории «Реала» и «Боруссии». Также сообщалось, что хавбек уже попрощался с партнерами по клубу.

За «шмелей» Беллингем выступал с июля 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 19-летнего футболиста 42 встречи за «Боруссию» (14 голов, 7 результативных передач).

Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Англии в 120 000 000 евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close