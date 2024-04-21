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«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи у «Марселя»

Дата публикации: 21-04-2024

Фабрицио Романо сообщил в социальной сети «Х», что в «Лацио» решили воспользоваться опцией выкупа Маттео Гендузи, принадлежащего «Марселю». За полноценный трансфер хавбека римляне заплатят 13 млн евро. Французская команда сможет рассчитывать еще на 5 миллионов в формате бонусных выплат.

За «Марсель» Гендузи отыграл всего 1 сезон. «Лацио» арендовал 25-летнего футболиста в августе прошлого года. В составе «орлов» Маттео провел 40 встреч, отметившись в них 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Соглашение полузащитника с «Марселем» рассчитано до июня 2025 года. Ориентировочный ценник на игрока равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).

В активе Гендузи значатся 8 встреч за сборную Франции (1 гол).

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