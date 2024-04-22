Аморим летит на переговоры с двумя клубами АПЛ

Дата публикации: 22-04-2024

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим сегодня вечером взял курс на Туманный Альбион, о чем утверждает журналист Педро Сепульведа.



По данным инсайдера, цель визита 39-летнего португальца – переговоры сразу с двумя клубами АПЛ. Речь идет о «Вест Хэме» и «Ливерпуле». Подчеркивается, что сначала тренер посетит Лондон, а затем отправится в Ливерпуль.



Ранее в британских СМИ поползли слухи о возможном назначении на пост главного тренера «молотобойцев» Хулена Лопетеги.



Аморим возглавляет «Спортинг» с марта 2020 года. В сезоне-2023/24 его команда лидирует в чемпионате Португалии с преимуществом в 10 очков за четыре тура до окончания сезона.