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СМИ: Хави готов продолжить работу в «Барселоне»

Дата публикации: 23-04-2024

Несмотря на ранее сделанное заявление о прекращении сотрудничества с «Барселоной», Хави Эрнандес еще может остаться в клубе. Об этом пишет «Mundo Deportivo».

Сообщается, что у специалиста было ощущение поддержки от клуба в последнее время, а сам он чувствовал, что его команда развивается. Вскоре у Хави должна состояться встреча с Жоаном Лапортой, являющимся президентом «сине-гранатовых», и Деку, занимающим должность спортивного директора каталонцев. Стороны обсудят ситуацию в команде и вопрос продления сотрудничества.

Срок действия соглашения с Хави истекает через год. Однако в январе он сообщил о желании уйти из клуба.

В апреле в испанских СМИ появилась информация, что 44-летний коуч может остаться, если у него будут гарантии по летним трансферам.

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