СМИ: Хави готов продолжить работу в «Барселоне»

Дата публикации: 23-04-2024

Несмотря на ранее сделанное заявление о прекращении сотрудничества с «Барселоной», Хави Эрнандес еще может остаться в клубе. Об этом пишет «Mundo Deportivo».



Сообщается, что у специалиста было ощущение поддержки от клуба в последнее время, а сам он чувствовал, что его команда развивается. Вскоре у Хави должна состояться встреча с Жоаном Лапортой, являющимся президентом «сине-гранатовых», и Деку, занимающим должность спортивного директора каталонцев. Стороны обсудят ситуацию в команде и вопрос продления сотрудничества.



Срок действия соглашения с Хави истекает через год. Однако в январе он сообщил о желании уйти из клуба.



В апреле в испанских СМИ появилась информация, что 44-летний коуч может остаться, если у него будут гарантии по летним трансферам.