«Барселона» и «Бавария» поборются за защитника – известно имя

Дата публикации: 02-09-2024

Минувшим летом Джонатан Та мог стать игроком «Баварии». Футболист хотел переехать в Мюнхен, но все же остался в «Байере». Игрок отметил, что несостоявшийся трансфер сказался на нем. Несмотря на это, он и дальше готов полностью отдавать себя игре за леверкузенцев.



Вместе с тем в эфире «Sky» Та подчеркнул, что пролонгировать соглашение с «Байером» он не планирует. Контракт 28-летнего защитника с «фармацевтами» истекает в 2025 году, поэтому уже ближайшим летом он станет свободным агентом и сменит команду.



«TodoFichajes» утверждает, что карьера Та продолжится в «Баварии» или «Барселоне». Именно эти клубы намеревались заполучить его минувшим летом.



В сезоне 2024/2025 в активе центрбека 4 игры за «Байер» (без результативных действий).