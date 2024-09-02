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«Барселона» и «Бавария» поборются за защитника – известно имя

Дата публикации: 02-09-2024

Минувшим летом Джонатан Та мог стать игроком «Баварии». Футболист хотел переехать в Мюнхен, но все же остался в «Байере». Игрок отметил, что несостоявшийся трансфер сказался на нем. Несмотря на это, он и дальше готов полностью отдавать себя игре за леверкузенцев.

Вместе с тем в эфире «Sky» Та подчеркнул, что пролонгировать соглашение с «Байером» он не планирует. Контракт 28-летнего защитника с «фармацевтами» истекает в 2025 году, поэтому уже ближайшим летом он станет свободным агентом и сменит команду.

«TodoFichajes» утверждает, что карьера Та продолжится в «Баварии» или «Барселоне». Именно эти клубы намеревались заполучить его минувшим летом.

В сезоне 2024/2025 в активе центрбека 4 игры за «Байер» (без результативных действий).

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