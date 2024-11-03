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«Ливерпуль» готов солидно заплатить за покупку полузащитника «Реала»

Дата публикации: 03-11-2024

«Ливерпуль» продолжает изучать трансферный рынок в поисках усиления. «TEAMtalk» утверждает, что «мерсисайдцы» рассматривают вариант с подписанием Орельена Тчуамени. Сделку англичане могут оформить ближайшей зимой.

«Сливочные» согласны расстаться с опорником за 100 млн фунтов (порядка 119 млн евро). «Ливерпуль», несмотря на столь внушительную сумму трансфера, готов начать переговоры о переходе.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» недовольно выступлением француза в этом сезоне.

Трудовые отношения Тчуамени с «королевским клубом» действуют до июня 2028 года. В сезоне 2024/2025 на счету 24-летнего француза 14 встреч за мадридцев (без результативных действий).

Рыночный ценник на опорника равняется 100 млн евро («Трансфермаркт»).

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