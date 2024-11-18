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«Милан» интересуется Браимом Диасом

Дата публикации: 18-11-2024

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что «Милан» хочет заполучить Браима Диаса, ранее уже выступавшего в составе «россонери». «Реал», которому принадлежат права на 25-летнего марокканца, вряд ли согласится отдать его в аренду.

Отмечается, что в «Милане» не собираются проявлять чрезмерную активность в отношении трансфера Диаса, поскольку футболисты атаки команды Пауло Фонсеки показывают достойную игру. Вместе с тем вариант с подписанием марокканца в итальянской команде отбрасывать не намерены.

Цвета «Милана» атакующий хавбек защищал в 2020-2023 годах в рамках арендного соглашения. За указанный период Диас успел провести 124 игры (18 забитых мячей, 15 ассистов).

Соглашение футболиста с «Реалом» истекает в 2027 году. Transfermarkt.de оценивает Диаса в 40 млн евро.

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