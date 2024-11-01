02:19 ()
Свернуть список

Босния и Герцеговина - Нидерланды 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина), вместимость: 15292
19 Ноября 2024 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Босния и Герцеговина
Нидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Босния и Герцеговина - Нидерланды, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Билино Поле (Зеница, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Босния и Герцеговина
Нидерланды
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
7 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
16 Босния и Герцеговина зщ Адриан Баришич
3 Босния и Герцеговина зщ Эрмин Бичакчич
18 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
6 Босния и Герцеговина зщ Беньямин Тахирович
17 Босния и Герцеговина пз Дженис Бурнич
20 Босния и Герцеговина пз Харис Хайрадинович
8 Босния и Герцеговина нп Денис Хусейнбашич
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
10 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
23 Нидерланды вр Марк Флеккен
17 Нидерланды зщ Девайн Ренш
15 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
5 Нидерланды зщ Йоррел Хато
12 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
7 Нидерланды пз Матс Виффер
20 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
16 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
19 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 1-й тур Нидерланды5 : 2Босния и Герцеговина
15.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 5-й тур Нидерланды3 : 1Босния и Герцеговина
11.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. 3-й тур Босния и Герцеговина0 : 0Нидерланды
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 5-й тур 7 : 0Босния и Герцеговина
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 4-й тур Босния и Герцеговина0 : 2
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 3-й тур Босния и Герцеговина1 : 2
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 2-й тур 0 : 0Босния и Герцеговина
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 1-й тур Нидерланды5 : 2Босния и Герцеговина
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 5-й тур Нидерланды4 : 0
14.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 4-й тур 1 : 0Нидерланды
11.10.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 3-й тур 1 : 1Нидерланды
10.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 2-й тур Нидерланды2 : 2
07.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 3. 1-й тур Нидерланды5 : 2Босния и Герцеговина
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия614
2
1/4 финала
Хорватия68
3
Стыковая зона
Шотландия67
4
Зона вылета
Польша64
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция613
2
1/4 финала
Италия613
3
Стыковая зона
Бельгия64
4
Зона вылета
Израиль64
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия513
2
1/4 финала
Нидерланды58
3
Стыковая зона
Венгрия55
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина51
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания616
2
1/4 финала
Дания68
3
Стыковая зона
Сербия66
4
Зона вылета
Швейцария62
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Чехия58
2 Грузия57
3 Албания57
4
Зона вылета
Украина55
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия615
2 Греция615
3 Ирландия66
4
Зона вылета
Финляндия60
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Норвегия613
2 Австрия611
3 Словения68
4
Зона вылета
Казахстан61
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Турция612
2 Уэльс610
3 Исландия57
4
Зона вылета
Черногория50
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция513
2 Словакия510
3 Эстония54
4
Зона вылета
Азербайджан51
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния515
2 Косово512
3 Кипр66
4
Зона вылета
Литва60
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия611
2 Болгария69
3 Беларусь67
4
Зона вылета
Люксембург63
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Северная Македония616
2 Армения67
3 Фарерские острова66
4
Зона вылета
Латвия64
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино47
2 Гибралтар46
3 Лихтенштейн42
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия49
2 Мальта36
3 Андорра30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close