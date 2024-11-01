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Боливия - Парагвай 19 Ноября прямая трансляция

19 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур
Боливия
Парагвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Парагвай, которое состоится 19 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Парагвай
Главные тренеры
Боливия Оскар Вильегас
Аргентина Густаво Альфаро
История личных встреч
18.10.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай1 : 0Боливия
14.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия4 : 0Парагвай
15.06.2021 Кубок Америки Группа А. 1-й тур Парагвай3 : 1Боливия
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай2 : 2Боливия
15.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия1 : 0Парагвай
18.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Парагвай2 : 1Боливия
07.09.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 15-й тур Парагвай4 : 0Боливия
10.06.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 6-й тур Боливия3 : 1Парагвай
08.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Парагвай0 : 0Боливия
05.06.2011 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2011 Боливия0 : 2Парагвай
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 4 : 0Боливия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 6 : 0Боливия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 2Боливия
05.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия4 : 0
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Парагвай2 : 1
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Парагвай2 : 1
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 0 : 0Парагвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай1 : 0
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 0 : 0Парагвай
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1122
2 Уругвай1119
3 Колумбия1119
4 Бразилия1117
5 Эквадор1116
6 Парагвай1116
7 Венесуэла1112
8 Боливия1112
9 Перу117
10 Чили116

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