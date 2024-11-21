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«Ливерпуль» проявляет интерес к форварду «Интера»

Дата публикации: 21-11-2024

«La Gazzetta dello Sport» пишет, что «Ливерпуль» может подписать Маркуса Тюрама из «Интера».

Француз привлек внимание «мерсисайдцев» еще в бытность, когда наставником клуба был Юрген Клопп. После его ухода интерес к бомбардиру сохранился. При этом сам Тюрам пока не думает о смене команды и полностью отдает себя игре за «Интер».

В стан «нерадзурри» Маркус перебрался в июле 2023 года в ранге свободного агента. До этого он защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии».

В текущем сезоне на счету 27-летнего футболиста 8 забитых мячей и 5 голевых передач в 15 встречах за миланцев.

Соглашение Тюрама с «Интером» действует до середины 2028 года. Рыночный ценник на нападающего составляет 65 млн евро («Transfermarkt»).

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