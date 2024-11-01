Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
22 Ноября 2024 года в 19:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 19:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|21.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 4
|16.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|19.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|03.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 0
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|3 : 0
|26.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|11.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|24.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|26
|63
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|28
|61
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|27
|55
|4
|Динамо-Брест
|28
|48
|5
|Витебск
|28
|44
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|БАТЭ
|28
|37
|8
|Слуцк
|28
|36
|9
|Ислочь
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Арсенал
|28
|34
|12
|Сморгонь
|27
|28
|13
|Минск
|28
|28
|14
|Нафтан
|28
|22
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|15
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|28
|2