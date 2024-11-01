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Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
22 Ноября 2024 года в 19:10 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 20-й тур
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 19:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
21.04.2024 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 0Торпедо-БелАЗ
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Динамо Мн1 : 0Торпедо-БелАЗ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 2Торпедо-БелАЗ
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 4Динамо Мн
16.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 2Динамо Мн
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Динамо Мн3 : 0Торпедо-БелАЗ
19.07.2020 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Динамо Мн
03.04.2020 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн2 : 0Торпедо-БелАЗ
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 0Динамо Мн
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 1Торпедо-БелАЗ
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0
26.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
20.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 1
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 0 : 0Динамо Мн
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 4 : 0Динамо Мн
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн2 : 0
29.10.2024 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Динамо Мн2 : 0
24.10.2024 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн2663
2
Квалификация Лиги конференций
Неман2861
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2755
4 Динамо-Брест2848
5 Витебск2844
6 Гомель2843
7 БАТЭ2837
8 Слуцк2836
9 Ислочь2835
10 Славия-Мозырь2834
11 Арсенал2834
12 Сморгонь2728
13 Минск2828
14 Нафтан2822
15
Зона вылета
Днепр М2815
16
Зона вылета
Шахтёр С282

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