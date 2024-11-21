«Бавария» может обновить клубный трансферный рекорд

Дата публикации: 21-11-2024

«Бавария» может пополниться Флорианом Вирцем. Мюнхенцы планируют оформить его переход по завершении сезона. Информацией в социальной сети поделился Кристиан Фальк.



Инсайдер отметил, что боссы «Баварии» готовы выложить за полузащитника «Байера» свыше 100 000 000 евро. Соответствующие средства в бюджете клуба имеются. Помимо этого, «красные» надеются расстаться с футболистами с высокими зарплатами.



Если переход состоится, то Вирц станет самой дорогой покупкой «Баварии». Прежний рекорд принадлежал Гарри Кейну, за которого мюнхенцы выложили 95 млн евро.



Вместе с тем основным претендентом на атакующего хавбека остается «Реал».



В сезоне 2024/2025 Вирц провел за «Байер» 23 игры (10 голов, 3 ассиста). Трансферная стоимость футболиста равняется € 130 млн («Transfermarkt»).