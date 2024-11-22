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Гагра - Телави 22 Ноября прямая трансляция

22 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 33-й тур
Гагра
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
14.09.2024 Грузия — Высшая лига 24-й тур Телави0 : 1Гагра
19.05.2024 Грузия — Высшая лига 15-й тур Гагра2 : 0Телави
03.04.2024 Грузия — Высшая лига 6-й тур Телави1 : 0Гагра
08.10.2023 Грузия - Высшая лига 29-й тур Гагра4 : 1Телави
06.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Телави0 : 1Гагра
30.04.2023 Грузия - Высшая лига 11-й тур Гагра1 : 1Телави
04.03.2023 Грузия - Высшая лига 2-й тур Телави0 : 0Гагра
23.10.2022 Грузия - Высшая лига 31-й тур Телави1 : 0Гагра
21.08.2022 Грузия - Высшая лига 22-й тур Гагра1 : 1Телави
13.05.2022 Грузия - Высшая лига 13-й тур Телави1 : 0Гагра
10.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 4 : 2Гагра
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Гагра2 : 1
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Гагра3 : 1
18.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 3 : 2Гагра
06.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Гагра0 : 5
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Телави3 : 0
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 0Телави
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Телави1 : 0
19.10.2024 Грузия — Высшая лига 29-й тур 5 : 1Телави
05.10.2024 Грузия — Высшая лига 28-й тур Телави1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3267
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3264
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3259
4 Динамо Бт3249
5 Динамо Тб3239
6 Самгурали3236
7 Гагра3232
8
Стыковая зона
Колхети-19133231
9
Стыковая зона
Телави3230
10
Зона вылета
Самтредиа3227

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