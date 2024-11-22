Гагра - Телави 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гагра - Телави, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гагра
Гагра
Телави
Телави
История личных встреч
|14.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|4 : 1
|06.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|21.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|13.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|4 : 2
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|3 : 1
|18.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|06.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 5
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|5 : 1
|05.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|32
|67
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|32
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|32
|59
|4
|Динамо Бт
|32
|49
|5
|Динамо Тб
|32
|39
|6
|Самгурали
|32
|36
|7
|Гагра
|32
|32
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|32
|31
| 9
Стыковая зона
|Телави
|32
|30
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|32
|27