20:01 ()
Свернуть список

Монако - Брест 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Монако
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
1 Польша вр Радослав Маецки
17 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
5 Германия зщ Тило Керер
11 Франция пз Магнес Аклиуш
2 Бразилия пз Вандерсон
12 Бразилия пз Каю Энрике
8 Бельгия пз Элиот Матазо
88 Франция пз Сунгуту Магасса
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
36 Швейцария нп Брил Эмболо
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
23 Франция зщ Жордан Амави
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
34 Марокко нп Ибрахим Салах
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Эрик Руа
История личных встреч
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Брест0 : 2Монако
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Монако2 : 0Брест
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Брест1 : 2Монако
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Монако1 : 0Брест
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Монако4 : 2Брест
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Брест2 : 0Монако
28.02.2021 Франция - Лига 1 27-й тур Монако2 : 0Брест
04.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур Брест1 : 0Монако
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Монако4 : 1Брест
19.02.2011 Франция - Лига 1 24-й тур Брест2 : 0Монако
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 3Монако
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Монако
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Монако0 : 1
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 1Монако
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако5 : 1
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур 3 : 1Брест
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 1 : 2Брест
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур Брест0 : 1
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 1 : 2Брест
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Брест1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1129
2
Лига чемпионов
Монако1123
3
Лига чемпионов
Марсель1120
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1119
5
Лига Европы
Лион1118
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1117
7 Реймс1117
8 Ланс1117
9 Осер1116
10 Тулуза1115
11 Страсбург1113
12 Брест1113
13 Ренн1111
14 Нант1110
15 Анже1110
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1110
17
Зона вылета
Гавр119
18
Зона вылета
Монпелье117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close