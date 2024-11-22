Монако - Брест 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
22 Ноября 2024 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 12-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
|1
|вр
|Радослав Маецки
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|5
|зщ
|Тило Керер
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|2
|пз
|Вандерсон
|12
|пз
|Каю Энрике
|8
|пз
|Элиот Матазо
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|36
|нп
|Брил Эмболо
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|34
|нп
|Ибрахим Салах
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Эрик Руа
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|11
|20
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|11
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|11
|18
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|11
|17
|7
|Реймс
|11
|17
|8
|Ланс
|11
|17
|9
|Осер
|11
|16
|10
|Тулуза
|11
|15
|11
|Страсбург
|11
|13
|12
|Брест
|11
|13
|13
|Ренн
|11
|11
|14
|Нант
|11
|10
|15
|Анже
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|11
|10
| 17
Зона вылета
|Гавр
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|11
|7