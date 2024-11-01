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Хетафе - Вальядолид 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Хетафе
Вальядолид

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вальядолид, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
13 Испания вр Давид Сория
12 Камерун зщ Аллан Ньом
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
16 Испания зщ Диего Рико
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
5 Испания пз Луис Милья
6 Нигерия пз Крисантус Уче
7 Испания пз Алекс Сола
10 Турция нп Бертуг Йылдырым
13 Эстония вр Карл Хейн
5 Испания зщ Хави Санчес
15 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
2 Испания зщ Луис Перес
3 Испания зщ Давид Торрес
22 Бразилия зщ Лукас Роза
11 Испания пз Рауль Моро
8 Испания пз Кике Перес
20 Хорватия пз Станко Юрич
23 Марокко пз Ануар
7 Сенегал нп Мамаду Силла
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вальядолид0 : 0Хетафе
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Хетафе2 : 3Вальядолид
06.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Вальядолид2 : 1Хетафе
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Хетафе0 : 1Вальядолид
23.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Вальядолид1 : 1Хетафе
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Хетафе2 : 0Вальядолид
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Вальядолид2 : 2Хетафе
15.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Вальядолид1 : 1Хетафе
09.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Хетафе1 : 0Вальядолид
31.08.2018 Испания - Примера 3-й тур Хетафе0 : 0Вальядолид
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Хетафе0 : 1
04.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Хетафе
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Хетафе1 : 1
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 1 : 1Хетафе
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Хетафе1 : 1
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вальядолид1 : 1
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Вальядолид
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4Вальядолид
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Вальядолид1 : 2
18.10.2024 Испания — Примера 10-й тур 2 : 3Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1333
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1227
3
Лига чемпионов
Атлетико М1326
4
Лига чемпионов
Вильярреал1224
5
Лига Европы
Осасуна1321
6
Квалификация Лиги конференций
Атлетик Б1320
7 Бетис1320
8 Мальорка1318
9 Реал Сосьедад1318
10 Жирона1318
11 Сельта1317
12 Райо Вальекано1216
13 Севилья1315
14 Леганес1314
15 Алавес1313
16 Лас-Пальмас1312
17 Хетафе1310
18
Зона вылета
Эспаньол1210
19
Зона вылета
Вальядолид139
20
Зона вылета
Валенсия117

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