Хетафе - Вальядолид 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
22 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вальядолид, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вальядолид
Вальядолид
|13
|вр
|Давид Сория
|12
|зщ
|Аллан Ньом
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|7
|пз
|Алекс Сола
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
|13
|вр
|Карл Хейн
|5
|зщ
|Хави Санчес
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|2
|зщ
|Луис Перес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|11
|пз
|Рауль Моро
|8
|пз
|Кике Перес
|20
|пз
|Станко Юрич
|23
|пз
|Ануар
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|23.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|15.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|29.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|18.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|27
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|13
|20
|7
|Бетис
|13
|20
|8
|Мальорка
|13
|18
|9
|Реал Сосьедад
|13
|18
|10
|Жирона
|13
|18
|11
|Сельта
|13
|17
|12
|Райо Вальекано
|12
|16
|13
|Севилья
|13
|15
|14
|Леганес
|13
|14
|15
|Алавес
|13
|13
|16
|Лас-Пальмас
|13
|12
|17
|Хетафе
|13
|10
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|11
|7