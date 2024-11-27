«Манчестер Сити» хочет подписать украинского защитника

Дата публикации: 27-11-2024

Следующим клубом Ильи Забарного, выступающего в составе «Борнмута», может стать «Ман Сити».



«Football Insider» утверждает, что «горожане» проявляют предметный интерес к украинцу. В «Борнмуте» готовы расстаться с защитником, но хотят получить за него не меньше 78 000 000 евро.



В Англию Забарный переехал в январе прошлого года из киевского «Динамо». Его трансфер обошелся «Борнмуту» в 22,7 млн евро. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего игрока 12 матчей в АПЛ (без результативных действий).



Контракт Забарного с «Борнмутом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt.de оценивает центрдефа в € 32 млн.



За сборную Украины Забарный провел 45 встреч и отметился 1 забитым мячом.