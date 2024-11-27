Атлетик Б - Эльфсборг 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эльфсборг, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Эльфсборг
Борас, Швеция
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Оскар Хильемарк
История личных встреч
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|30-й тур
|0 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|29-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Швеция — Аллсвенскан — 2024
|28-й тур
|2 : 1
|23.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Аякс
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Галатасарай
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Андерлехт
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Атлетик Б
|4
|10
| 7
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Стяуа
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Лион
|4
|7
| 10
Плей-офф
|Рейнджерс
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Олимпиакос
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Ференцварош
|4
|6
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 16
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|4
|6
| 17
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Хоффенхайм
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Порту
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Славия П
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Эльфсборг
|4
|4
|25
|Реал Сосьедад
|4
|4
|26
|Брага
|4
|4
|27
|Твенте
|4
|3
|28
|Мальмё
|4
|3
|29
|Карабах
|4
|3
|30
|Юнион
|4
|2
|31
|РФШ
|4
|2
|32
|Ницца
|4
|2
|33
|ПАОК
|4
|1
|34
|Лудогорец
|4
|1
|35
|Маккаби Т-А
|4
|0
|36
|Динамо К
|4
|0