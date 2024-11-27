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Реал Сосьедад - Аякс 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
28 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Реал Сосьедад
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Аякс, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
24.11.2024Испания — Примера14-й тур1 : 0Реал Сосьедад
21.11.2024Кубок Испании1-й раунд0 : 5Реал Сосьедад
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 1Реал Сосьедад
03.11.2024Испания — Примера12-й тур0 : 2Реал Сосьедад
24.11.2024Нидерланды — Эредивизия13-й турАякс2 : 0
10.11.2024Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 2Аякс
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАякс5 : 0
02.11.2024Нидерланды — Эредивизия11-й турАякс3 : 2
30.10.2024Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио412
2
1/8 финала
Аякс410
3
1/8 финала
Галатасарай410
4
1/8 финала
Айнтрахт Ф410
5
1/8 финала
Андерлехт410
6
1/8 финала
Атлетик Б410
7
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур49
8
1/8 финала
Стяуа49
9
Плей-офф
Лион47
10
Плей-офф
Рейнджерс47
11
Плей-офф
Олимпиакос47
12
Плей-офф
Будё-Глимт47
13
Плей-офф
Мидтьюлланн47
14
Плей-офф
Ференцварош46
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед46
16
Плей-офф
Виктория Пльзень46
17
Плей-офф
АЗ Алкмар46
18
Плей-офф
Бешикташ46
19
Плей-офф
Хоффенхайм45
20
Плей-офф
Рома45
21
Плей-офф
Фенербахче45
22
Плей-офф
Порту44
23
Плей-офф
Славия П44
24
Плей-офф
Эльфсборг44
25 Реал Сосьедад44
26 Брага44
27 Твенте43
28 Мальмё43
29 Карабах43
30 Юнион42
31 РФШ42
32 Ницца42
33 ПАОК41
34 Лудогорец41
35 Маккаби Т-А40
36 Динамо К40

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