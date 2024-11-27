Мидтьюлланн - Айнтрахт Ф 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
28 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Айнтрахт Ф, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|5
|пз
|Эмилиано Мартинес
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|18
|нп
|Адам Букса
|41
|нп
|Микель Гогорза
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|27
|пз
|Марио Гётце
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|15
|пз
|Эллиес Скири
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|7
|пз
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|25.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|03.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 14-й тур
|1 : 5
|27.10.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 13-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Аякс
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Галатасарай
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Андерлехт
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Атлетик Б
|4
|10
| 7
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Стяуа
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Лион
|4
|7
| 10
Плей-офф
|Рейнджерс
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Олимпиакос
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Ференцварош
|4
|6
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 16
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|4
|6
| 17
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Хоффенхайм
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Порту
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Славия П
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Эльфсборг
|4
|4
|25
|Реал Сосьедад
|4
|4
|26
|Брага
|4
|4
|27
|Твенте
|4
|3
|28
|Мальмё
|4
|3
|29
|Карабах
|4
|3
|30
|Юнион
|4
|2
|31
|РФШ
|4
|2
|32
|Ницца
|4
|2
|33
|ПАОК
|4
|1
|34
|Лудогорец
|4
|1
|35
|Маккаби Т-А
|4
|0
|36
|Динамо К
|4
|0