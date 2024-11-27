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Мидтьюлланн - Айнтрахт Ф 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
28 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Мидтьюлланн
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Айнтрахт Ф, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
6ШвециязщЙоэль Андерссон
21ЭквадорпзДениль Кастильо
5УругвайпзЭмилиано Мартинес
24ДанияпзОливер Сёренсен
20ДанияпзВальдемар Бюсков
18ПольшанпАдам Букса
41ДаниянпМикель Гогорза
1ГерманияврКевин Трапп
34ГерманиязщНнамди Коллинз
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
27ГерманияпзМарио Гётце
18ГерманияпзМахмуд Дауд
15ТуниспзЭллиес Скири
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
7ЕгипетпзОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
25.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турМидтьюлланн1 : 0
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 0Мидтьюлланн
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Мидтьюлланн
03.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 14-й турМидтьюлланн1 : 5
27.10.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 13-й турМидтьюлланн2 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турАйнтрахт Ф1 : 0
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур2 : 3Айнтрахт Ф
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турАйнтрахт Ф1 : 0
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турАйнтрахт Ф7 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаАйнтрахт Ф2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио412
2
1/8 финала
Аякс410
3
1/8 финала
Галатасарай410
4
1/8 финала
Айнтрахт Ф410
5
1/8 финала
Андерлехт410
6
1/8 финала
Атлетик Б410
7
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур49
8
1/8 финала
Стяуа49
9
Плей-офф
Лион47
10
Плей-офф
Рейнджерс47
11
Плей-офф
Олимпиакос47
12
Плей-офф
Будё-Глимт47
13
Плей-офф
Мидтьюлланн47
14
Плей-офф
Ференцварош46
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед46
16
Плей-офф
Виктория Пльзень46
17
Плей-офф
АЗ Алкмар46
18
Плей-офф
Бешикташ46
19
Плей-офф
Хоффенхайм45
20
Плей-офф
Рома45
21
Плей-офф
Фенербахче45
22
Плей-офф
Порту44
23
Плей-офф
Славия П44
24
Плей-офф
Эльфсборг44
25 Реал Сосьедад44
26 Брага44
27 Твенте43
28 Мальмё43
29 Карабах43
30 Юнион42
31 РФШ42
32 Ницца42
33 ПАОК41
34 Лудогорец41
35 Маккаби Т-А40
36 Динамо К40

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