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Неймар мечтает о переходе в «Реал» после этапа карьеры в Саудовской Аравии

Дата публикации: 27-11-2024

Неймар может уйти из «Аль-Хиляля». Информацию, ссылаясь на испанские ресурсы, опубликовал Sport.de. Бразилец хочет продолжить карьеру в «Реале». За «сливочных» выступают Винисиус и Мбаппе, с которыми у крайнего нападающего теплые дружеские отношения, потому он мечтает играть с ними в одном клубе.

В Саудовскую Аравию Неймар перебрался летом 2023 года. Данный этап карьеры бразильца нельзя назвать удачным. С момента подписания контракта с «Аль-Хилялем» звездный футболист почти не играл из-за регулярных травм. В текущем сезоне на счету Неймара всего 2 встречи за коллектив из Эр-Рияда (без результативных действий).

Соглашение 32-летнего бразильца с «сине-белыми» актуально до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость вингера равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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