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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к одной из звезд Бундеслиги

Дата публикации: 27-11-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Флорианом Плеттенбергом, «Ман Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой Викторе Бонифасе. Сообщается, что нападающий значится в шорт-листе «манкунианцев». Переход нигерийца может быть оформлен уже в январе.

Контрактом Бонифасе владеет «Байер», который подписал футболиста летом 2023 года, выкупив права на него у бельгийского «Юниона» за 21,7 млн евро.

По ходу сезона 2024/25 Виктор выходил на поле в 15 встречах (8 забитых мячей, 1 голевой пас).

Соглашение 23-летнего нападающего с леверкузенской командой действует до середины 2028 года. Ценник на Бонифасе составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).

В настоящий момент нигериец продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.

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