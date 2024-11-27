«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к одной из звезд Бундеслиги

Дата публикации: 27-11-2024

Согласно информации, размещенной в социальной сети «Х» Флорианом Плеттенбергом, «Ман Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой Викторе Бонифасе. Сообщается, что нападающий значится в шорт-листе «манкунианцев». Переход нигерийца может быть оформлен уже в январе.



Контрактом Бонифасе владеет «Байер», который подписал футболиста летом 2023 года, выкупив права на него у бельгийского «Юниона» за 21,7 млн евро.



По ходу сезона 2024/25 Виктор выходил на поле в 15 встречах (8 забитых мячей, 1 голевой пас).



Соглашение 23-летнего нападающего с леверкузенской командой действует до середины 2028 года. Ценник на Бонифасе составляет 45 млн евро («Transfermarkt»).



В настоящий момент нигериец продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия.