Клуб АПЛ готов предложить Кварацхелии пятилетний контракт с зарплатой 8+1 млн евро

Дата публикации: 27-11-2024

«Sport Mediaset» информирует, что «МЮ» заинтересован в подписании Хвичи Кварацхелии.



«Красные дьяволы» собираются завлечь вингера выгодным контрактом. Если Хвича согласится подписать 5-летнее соглашение, то его зарплата в английской команде составит 8 млн евро за сезон. Дополнительно он сможет рассчитывать на 1 млн евро бонусных выплат.



«Наполи» не хочет отпускать Кварацхелию. Итальянцы подготовили для него новое соглашение, предполагающее увеличение зарплаты до 6 миллионов евро в год. Если договориться по пролонгации сотрудничества не удастся, то в «Наполи» будут готовы отпустить грузинского футболиста за сумму около 100 000 000 евро.



В сезоне 2024/2025 Кварацхелия стал автором 5 мячей и 2 ассистов в 15 встречах за «адзурри». Его контракт с неаполитанцами истекает в 2027 году.