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Брага - Хоффенхайм 28 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
28 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
Брага
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Хоффенхайм, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
23.11.2017Лига ЕвропыГруппа C. 5-й турБрага3 : 1Хоффенхайм
14.09.2017Лига ЕвропыГруппа C. 1-й турХоффенхайм1 : 2Брага
23.11.2024Кубок Португалии1/16 финала0 : 2Брага
10.11.2024Португалия — Примейра11-й турБрага2 : 4
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 1Брага
03.11.2024Португалия — Примейра10-й тур1 : 2Брага
27.10.2024Португалия — Примейра9-й турБрага2 : 0
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турХоффенхайм4 : 3
10.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Хоффенхайм
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турХоффенхайм2 : 2
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турХоффенхайм0 : 2
30.10.2024Кубок Германии1/16 финалаХоффенхайм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио412
2
1/8 финала
Аякс410
3
1/8 финала
Галатасарай410
4
1/8 финала
Айнтрахт Ф410
5
1/8 финала
Андерлехт410
6
1/8 финала
Атлетик Б410
7
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур49
8
1/8 финала
Стяуа49
9
Плей-офф
Лион47
10
Плей-офф
Рейнджерс47
11
Плей-офф
Олимпиакос47
12
Плей-офф
Будё-Глимт47
13
Плей-офф
Мидтьюлланн47
14
Плей-офф
Ференцварош46
15
Плей-офф
Манчестер Юнайтед46
16
Плей-офф
Виктория Пльзень46
17
Плей-офф
АЗ Алкмар46
18
Плей-офф
Бешикташ46
19
Плей-офф
Хоффенхайм45
20
Плей-офф
Рома45
21
Плей-офф
Фенербахче45
22
Плей-офф
Порту44
23
Плей-офф
Славия П44
24
Плей-офф
Эльфсборг44
25 Реал Сосьедад44
26 Брага44
27 Твенте43
28 Мальмё43
29 Карабах43
30 Юнион42
31 РФШ42
32 Ницца42
33 ПАОК41
34 Лудогорец41
35 Маккаби Т-А40
36 Динамо К40

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