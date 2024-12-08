Опорник «Валенсии» находится на карандаше у действующего чемпиона Англии

Дата публикации: 08-12-2024

«Football Transfers» информирует, что в «Ман Сити» определились с игроком, который мог бы заменить травмированного Родри. Скауты «горожан» уверены, что Хосе Луис Вайя (известен как Пепелу), принадлежащий «Валенсии», был бы идеальным кандидатом на данную позицию.



В английской команде полагают, что подписание 26-летнего испанца будет отличной инвестицией. Его трансфер «горожане» планируют оформить этой зимой. В «Сити» уверены, что Пепелу по силам заменить Родри не только до момента его восстановления, но и после этого.



В «Валенсию» опорник перебрался из «Леванте» летом прошлого года за 5 млн евро. В текущем сезоне на счету футболиста 11 матчей в испанской Ла Лиге (1 забитый мяч, 1 ассист). Его соглашение с «летучими мышами» истекает в 2028 году.



Рыночный ценник на полузащитника равняется 22 млн евро («Transfermarkt»).